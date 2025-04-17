Для України участь у турнірі почалась з поразки – представник напівлегкого дивізіону Ігор Семончук поступився італійцю Мухамету Квамілі за рішенням рефері.

Україна стартувала з поразки на Гран-прі WBC у Саудівській Аравії – Семончук вперше програв у кар'єрі

Поєдинок Соломеннікова та Доргбетора тривав усі заплановані шість раундів. Тут також програв українець, і також поразка була за балами. Додамо, що це перша поразка у кар'єрі Соломеннікова на профі-рингу.

Зауважимо, що змагання відбуваються у чотирьох вагових категоріях: напівлегкій, першій напівсередній, середній та надважкій вазі. У кожному дивізіоні беруть участь по 32 атлети. Україну на грандіозному турнірі в Саудівській Аравії представлять ще дев'ятеро учасників: Данило Лозан, Ліпарит Устян, Дмитро Рибалко, Іштван Гержені, Максим Молодан, Петро Фролов, Цотне Рогава, Віталій Стальченко та Павло Юськів.

Календар турніру виглядає наступним чином:

Квітень – 1/16 фіналу.

Червень – 1/8 фіналу.

Серпень – 1/4 фіналу.

Жовтень – 1/2 фіналу.

Грудень – фінали.

IBF назвала обов'язкових претендентів на титул, від якого відмовився Усик – жертві Кличка поламали всі плани