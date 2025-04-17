Україна вдруге програла на Гран-прі WBC у Саудівській Аравії – перша поразка Соломеннікова у кар'єрі
У Саудівській Аравії триває турнір Гран-прі WBC – український володар титулу IBA International Олександр Соломенніков зустрівся з ганцем Голі Доргбетором.
Для України участь у турнірі почалась з поразки – представник напівлегкого дивізіону Ігор Семончук поступився італійцю Мухамету Квамілі за рішенням рефері.
Україна стартувала з поразки на Гран-прі WBC у Саудівській Аравії – Семончук вперше програв у кар'єрі
Поєдинок Соломеннікова та Доргбетора тривав усі заплановані шість раундів. Тут також програв українець, і також поразка була за балами. Додамо, що це перша поразка у кар'єрі Соломеннікова на профі-рингу.
Зауважимо, що змагання відбуваються у чотирьох вагових категоріях: напівлегкій, першій напівсередній, середній та надважкій вазі. У кожному дивізіоні беруть участь по 32 атлети. Україну на грандіозному турнірі в Саудівській Аравії представлять ще дев'ятеро учасників: Данило Лозан, Ліпарит Устян, Дмитро Рибалко, Іштван Гержені, Максим Молодан, Петро Фролов, Цотне Рогава, Віталій Стальченко та Павло Юськів.
Календар турніру виглядає наступним чином:
Квітень – 1/16 фіналу.
Червень – 1/8 фіналу.
Серпень – 1/4 фіналу.
Жовтень – 1/2 фіналу.
Грудень – фінали.
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