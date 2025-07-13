У неділю, 13 липня, збірна України провела з командою Бельгії другий матч на молодіжному чемпіонаті Європи. Читайте звіт про гру на "Футбол 24+".

Євробаскет U-20, група С, 2-й тур

Україна – Бельгія – 55:65 (12:10, 19:20, 14:15, 10:20)

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"Синьо-жовті" на старті групової стадії турніру програли збірній Німеччини з рахунком 62:64. Реабілітуватися вони мали у зустрічі з однолітками з Бельгії, але знову зазнали фіаско.

Три чверті з чотирьох на майданчику точилася рівна боротьба. Українська команда програвала суперникам щит, але тримала рівновагу за рахунок швидкості та влучності при завершенні атак. Все не на користь "синьо-жовтих" змінилося у завершальній частини зустрічі — українці її програли з різницею у десять очок та поступилися у поєдинку.

Маючи у пасиві дві невдачі, команда України у третьому турі групового етапу зустрінеться зі збірною Італії. Як відомо, згідно з регламентом, незалежно від результатів у групі до плей-оф вийдуть всі чотири збірні.

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