Збірні України та Литви з футзалу провели другий товариський матч. Результат і звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Футзал. Товариський матч

Литва – Україна – 3:5

Голи: Загурскас, 7, Баранаускас, 33, Дерендіаєв, 37 – Фаренюк, 14, Мельник, 15, 36, Абакшин, 18, Зварич, 34

Україна розтрощила Литву в спарингу при підготовці до ЧЄ-2026 з футзалу

Збірна України та національна команда Литви провели другий спаринг, про що мали попередню домовленість – ці матчі були частиною тренувального збору "синьо-жовтих" напередодні чемпіонату Європи 2026 року. Перша гра, нагадаємо, завершилася розгромною перемогою українців з рахунком 7:0. Малоймовірно, що у стані литовської команди після такої поразки плекали якісь позитивні надії на повторну зустріч.

Однак саме вона "розмочила" рахунок – Юстінас Загурскас на 7-й хвилині потужно та влучно пробив зі штрафного. Українці відігралися за сім хвилин, коли Артем Фаренюк ефектно пробив у дальній кут воріт литовців. 1:1. Згодом Андрій Мельник вивів Україну вперед, майстерно виконавши штрафний. За три хвилини Данііл Абакшин зробив рахунок 3:1 на користь "синьо-жовтих".

В середині другого тайму литовці забили вдруге. На це українці відповіли влучними ударами Михайла Зварича та Мельника, який оформив дубль – 5:2. За 2 хвилини 41 секунда господарі ще раз пробили захист українців. 5:3 – Україна вдруге переграла литовську збірну.

Обрана пʼятірка найкращих гравців 3-го туру чемпіонату України з футзалу – автори шедеврального гола п’ятою та дублів