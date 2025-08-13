Україна увірвалась до першої трійки медального заліку Всесвітніх ігор-2025
Українські спортсмени 13 серпня на Всесвітніх іграх-2025 вибороли три золоті нагороди.
Фурором завершили виступи самбісти – чемпіонами змагань стали Андрій Кучеренко, Петро Давиденко та Владислав Руднєв.
Після чергового дня Всесвітніх ігор-2025 у Ченду (Китай) у скарбничці збірної України загалом 26 медалей – 11 золотих, 9 срібних, 6 бронзових. Кількість золотих нагород дозволила "синьо-жовтим" увійти до трійки лідерів медального заліку, обійшовши команду Італії.
Перше місце у збірної Китаю, другу позицію посідає команда Німеччини.
Топ-15 медального заліку Всесвітніх ігор-2025
