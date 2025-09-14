Україна у стартовому матчі ЧС-2025 з волейболу зазнала болючої поразки – шансів майже не було
Збірні України та Бельгії провели стартовий матч групового етапу чемпіонату світу з волейболу. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".
ЧС-2025 з волейболу, чоловіки, група F
Україна – Бельгія – 0:3 (16:25, 17:25, 22:25)
Збірна України з волейболу дізналась свої позиції в оновленому світовому рейтингу
Шанси збірних України та Бельгії на перемогу у першій для них грі ЧС-2025 експерти оцінювали однаково – матч не мав фаворита.
Стартова партія розпочалася рівно, але бельгійці швидко пішли у відрив та на екваторі сету мали комфортну перевагу у 4-7 очок. Цього їм вистачило для виграшу.
Другий сет став точною копією першої партії: знову більш-менш рівний початок, який потім перейшов у спурт волейболістів збірної Бельгії. Вони повели 2:0 та максимально наблизилися до підсумкової перемоги.
У третьому сеті українці спробували ініціативу перехопити, але лише епізодично їм вдавалося досягати успіху. Гравці бельгійської команди продовжували домінувати та здобули перемогу й у третій партії, а з нею – і у матчі.
16 вересня у другому матчі на ЧС-2025 українці зустрінуться з командою Алжиру.
Показники гравців збірної України
Показники гравців збірної Бельгії
Лідер збірної України відверто оцінив суперників на ЧС-2025 з волейболу: "Буде важко"