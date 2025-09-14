Збірні України та Бельгії провели стартовий матч групового етапу чемпіонату світу з волейболу. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

ЧС-2025 з волейболу, чоловіки, група F

Україна – Бельгія – 0:3 (16:25, 17:25, 22:25)

Збірна України з волейболу дізналась свої позиції в оновленому світовому рейтингу

Шанси збірних України та Бельгії на перемогу у першій для них грі ЧС-2025 експерти оцінювали однаково – матч не мав фаворита.

Стартова партія розпочалася рівно, але бельгійці швидко пішли у відрив та на екваторі сету мали комфортну перевагу у 4-7 очок. Цього їм вистачило для виграшу.

Другий сет став точною копією першої партії: знову більш-менш рівний початок, який потім перейшов у спурт волейболістів збірної Бельгії. Вони повели 2:0 та максимально наблизилися до підсумкової перемоги.

У третьому сеті українці спробували ініціативу перехопити, але лише епізодично їм вдавалося досягати успіху. Гравці бельгійської команди продовжували домінувати та здобули перемогу й у третій партії, а з нею – і у матчі.

16 вересня у другому матчі на ЧС-2025 українці зустрінуться з командою Алжиру.

#Philippines2025: BELGIUM 3-0 UKRAINE



A statement win for the Red Dragons !



Belgium dominated on all fronts, with Ferre Reggers leading the charge and powering in 23 points to seal the sweep!



️ Full schedule: https://t.co/EMqMdhhTcv

Watch the full replay on… pic.twitter.com/MDzzb147c0 — Volleyball World (@volleyballworld) September 14, 2025

Показники гравців збірної України

Показники гравців збірної Бельгії

Лідер збірної України відверто оцінив суперників на ЧС-2025 з волейболу: "Буде важко"