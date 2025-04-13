Чемпіонат України з волейболу, бронзовий фінал плей-офф, четвертий матч.

Україна U-20 – МХП-Вінниця – 3:1 (25:19, 22:25, 25:21, 25:22)

Епіцентр-збірна України U-20 все ж змогла дотиснути МХП-Вінницю у битві за бронзові нагороди чемпіонату України. Вдалось це зробити у четвертій грі серії – у попередніх трьох Україна U-20 двічі брала гору, але одного разу поступилась.

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Цікаво, що на основному етапі чемпіонату МХП-Вінниця розташувалась вище за юнацьку збірну України, набравши на 1 очко більше.

Нагадаємо, що чемпіоном України став Епіцентр-Подоляни, для якого це вже третій трофей у цьому сезоні – раніше були здобуті Суперкубок та Кубок України.

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