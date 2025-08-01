Захисник збірної Словаччини з хокею Мартін Гернат звинуватив словацькі ЗМІ у замовчуванні "правди" про війну в Україні.

"Ми щось бачимо по телевізору, щось читаємо в газетах. Але там відбувається зовсім інше. За два роки ми не зіткнулися з жодною проблемою. Я отримав лише кілька SMS-повідомлень щодо закриття повітряного простору над Москвою.

На фронті зник безвісти український хокеїст – він рідний брат гравця збірної України

Скажу так: Росія атакує Україну, а Україна атакує Росію, про це ми не дізнаємося з газет. Пропаганда всюди. Словацькі ЗМІ самі визначають, що вони випускають в обіг. Те саме відбувається і в Росії.

Я не прихильник війни. Ніхто не хоче, щоб гинули невинні люди. Але виклик прийшов, і я його прийняв. Я хотів довести собі, що маю все необхідне, щоб грати в КХЛ", – сказав Гернат у подкасті (p)opičí biznis.

Нагадаємо, 32-річний хокеїст – вихованець Прешова. З 2011-го до 2016-го виступав у Північній Америці (в нижчих лігах). Згодом грав за празьку Спарту, Прешов та швейцарську Лозанну. З 2023 року захищає кольори словацького Локомотива.

За збірну Словаччини відіграв на двох чемпіонатах світу (2017 та 2021) та Олімпійських іграх 2022 року, де разом з командою здобув бронзу (у Пекіні він зіграв усі 7 поєдинків і віддав 2 асисти).

Віце-чемпіон України з хокею представив новий тренерський штаб – команда гратиме у Балтійській лізі