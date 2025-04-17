У Саудівській Аравії розпочався боксерський турнір Гран-прі WBC, на якому бере участь і команда від України.

Від України першим в бій пішов напівлегковик Ігор Семончук (7–0, 6 КО), суперником якого став італієць Мухамет Квамілі (15-0, 7 KO). Попри те, що українець володів перевагою та атакував суперника, судді віддали перевагу представнику Італії – 58-57, 59-55, 58-56. Ця поразка стала першою в кар'єрі Семончука.

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Додамо, що Україну на турнірі також представлятимуть Олександр Соломенніков (16–0, 8 КО), Данило Лозан (12–0, 8 КО), Ліпарит Устян (11–0, 10 КО), Дмитро Рибалко (4–0, 2 КО), Іштван Гержені (3–0, 0 КО), Максим Молодан (7–0, 5 КЗ), Петро Фролов (10–1, 4 КО), Цотне Рогава (10-0, 7 КО), Віталій Стальченко (9–0, 6 КО), Павло Юськів (6–0, 2 КО).

Формат турніру Гран-прі WBC має такий формат: участь беруть 128 боксерів, по 32 у кожній з чотирьох вагових категорій: напівлегка (до 57,2 кг), перша напівсередня (до 63,5 кг), середня (до 72,6 кг) та надважка (понад 90,7 кг). Турнірна сітка передбачає початок з 1/16 фіналу. На цій стадії кожна вагова категорія змагатиметься окремого дня – з 17 до 20 квітня.

Календар турніру виглядає наступним чином:

Квітень – 1/16 фіналу.

Червень – 1/8 фіналу.

Серпень – 1/4 фіналу.

Жовтень – 1/2 фіналу.

Грудень – фінали.

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