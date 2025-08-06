Чоловічі збірні України та Швейцарії провели стартовий матч відбіркового турніру чемпіонату світу 2027 року. Результат і звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Пре-кваліфікація ЧС-2027 з баскетболу, чоловіки, група D

Швейцарія – Україна – 66:64 (18:14, 12:13, 15:20, 21:17)

Збірна України з баскетболу оголосила склад на матчі пре-кваліфікації ЧС – відомо все про травмованих та легіонерів

Українським баскетболістам довелося несолодко на старті пре-кваліфікації ЧС-2027. Нагадаємо, у розташуванні збірної так і не з'явилися "американці" Дмитро Скапінцев, Святослав Михайлюк та Олексій Лень, а також Артем Пустовий і Ростислав Новицький. Уже під час підготовки травмувалися Віталій Зотов та Андрій Войналович.

Гра зі швейцарцями продовжила проблеми "синьо-жовтих". Першу чверть альпійська збірна виграла з перевагою в чотири очки (18:14), а до великої перерви фору за собою втримала – 30:27. Українські баскетболісти тільки двічі попереду (22:21 та 23:21), а в іншому грали під дудку господарів паркету.

У третій чверті пішла боротьба нервів, у якій щасливішими виявилися українці. Вигравши цей відрізок із перевагою в п'ять пунктів, вони вийшли вперед і в загальному рахунку – 47:45.

Швейцарці не капітулювали, а відповіли рішуче – у дебюті завершальної 10-хвилинки вони були попереду на сім очок (55:48). Для українців це було неприємним сигналом, але вони не розвалилися та до останнього намагалися переломити хід поєдинку та вирвати в ньому перемогу.

За 21 секунду до фінальної сирени українці зробили рахунок рівним – 64:64. Швейцарія взяла тайм-аут та, маючи володінням м’ячем, заробила два переможні пункти. Грати залишалося 0,6 секунди... 64:66 – Україна розпочала відбір з невдачі.

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