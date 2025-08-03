Український дует Тетяни Лазаренко та Марини Гладун у фіналі жіночого чемпіонату Європи з пляжного волейболу здолали суперниць з Франції. Результат та огляд у цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Європи з пляжного волейболу, фінал

Клеменс Вієйра/Алін Шамеро (Франція) – Марина Гладун/Тетяна Лазаренко (Україна) – 1:2 (23:21, 18:21, 14:16)

Гладун та Лазаренко вийшли у перший фінал з пляжного волейболу в історії України. Перший сет вийшов прикрим – українкам вдалось відіграти 3 очки відставання. Все йшло до перемоги в першому сеті, однак нервовість далась взнаки: Вієйра та Шамеро зуміли наздогнати наших спортсменок та перевести партію в більше-менше, де вирвали перемогу.

Українки вперше в історії вийшли в фінал чемпіонату Європи з пляжного волейболу – ВІДЕО

У другому сеті Лазаренко та Гладун весь час лідирували та змогли втримати перемогу, вигравши з рахунком 21:18. Все вирішувалось в останньому, третьому сеті до 15 очок. Суперниці не відпускали одне одного та довели до більше-менше. Тут удача посміхнулась Гладун та Лазаренко, які і стали володарками історичного золота!

Варто додати, що до цього найвищим досягненням України в цьому виді спорту була лише стадія 1/8 фіналу.