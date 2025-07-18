Україна зазнала невдачі у матчі 11-го туру Ліги націй проти Сербії. Результат та звіт про гру читайте на "Футбол 24+".

Ліга націй з волейболу, чоловіки, 11-й тур

Україна – Сербія – 0:3 (22:25, 19:25, 17:25)

Сербія жахливо виглядала у нинішньому розіграші Ліги націй – всього одна перемога, 3 очки і останнє місце таблиці. Додаткової мотивації українцям мала давати наявність у складі суперника багатьох заробітчан з чемпіонату Росії.

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На жаль, все пішло шкереберть з першого сету. Україна вела 19:15, але потім віддала 6 розіграшів поспіль і не змогла оговтатись. У другій партії все ще гірше. Серби швидко захопили ініціативу і перемогли зі ще більшим відривом. Третя партія – суцільне жахіття. Україна після вчорашньої "заруби" з італійцями вже не мала сил і "насухо" поступилась дну таблиці.

Навіть такий результат не ставить хрест на надіях про плей-офф. Україна залишається в топ-8 та 20 липня завершить основний етап Ліги націй матчем проти Канади.

Турнірна таблиця: