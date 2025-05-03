У суботу, 3 травня, збірна України з хокею зіграла свій фінальний матч на чемпіонаті світу з хокею у Дивізіоні IA проти Японії (2:3). Звіт про гру читайте на "Футбол 24+".

Чемпіонат світу з хокею-2025, 5-й тур, дивізіон ІА

Японія – Україна – 3:2

Шайби: Накадзіма, 13:22 (1-й період), Кімура, 09:38 (2-й період), Сузукі, 10:31 (2-й період) – Захаров, 04:58 (1-й період), Ворона, 49:40 (3-й період)

Україна розбила Польщу на чемпіонаті світу з хокею та зрівнялась з Великою Британією на вершині

У вирішальному матчі чемпіонату світу Україна зустрічалась з Японією. Представники Східної Азії не мали особливої мотивації на цю гру – команда вже гарантувала собі збереження місця в Дивізіоні 1A. Натомість "синьо-жовті" у боротьбі за вихід в елітний дивізіон мали перемагати. Існували варіанти підвищення у класі навіть у випадку поразки, але ніхто не хотів ризикувати і покладатись на випадок.

І вже на 5-й хвилині Україна вийшла вперед: Осава помилився перед своїми воротами, віддавши поперечну передачу на Захарова і той холоднокровно реалізував момент, закинувши свою шосту шайбу на турнірі. Згодом "синьо-жовті" втратили шанс подвоїти перевагу, не реалізувавши більшість – один тільки Трахт завдав п'ять кидків. А вже за мить японці зрівняли: Накадзіма не зміг пробити Левшина, але шайба відскочила на п'ятак і той з другої спроби добився успіху. Суперники продовжили тиснути і лише самовіддана гра голкіпера рятувала нашу команду. Наприкінці першого періоду Японія заробила два вилучення поспіль, але нашим хлопцям дивом не вдалось реалізувати чисельну більшість, граючи 5 в 3.

Після відпочинку історія повторилась: Японія залишилась з 3-ма хокеїстами на льоду, однак українці знову не зуміли скористатися цим. А після вилучення Денискіна азійці показово вийшли вперед – після кидка партнера від синьої лінії Кімура підправив шайбу у ворота. За хвилину рахунок став вже 3:1 – Сузукі у контратаці поцілив у дальній кут. Українці довго оговтувались, а коли прийшли до тями, ледь не пропустили знову – Ісогаї після чергової контратаки ледь не переправив шайбу у порожні ворота.

У третьому періоді Захаров мав шанс скоротити, але не влучив по воротах. Та вже за трохи він реабілітувався і віддав поперечну передачу з лівого флангу на Ворону і той влучно замкнув під дальню стійку. Попри навалу на останніх хвилинах і заміну голкіпера на польового гравця Україна не змогла вирвати нічию. Після матчу з Японією "синьо-жовті" посідають проміжне друге місце в турнірній таблиці.

Тепер доля Україна залежить від матчів Великої Британії та Італії. Один пункт британців з Польщею та перемога Італії над аутсайдером – Румунією – в основний час залишає Україну поза топ-2 та елітним дивізіоном.

Нагадаємо, у стартовому поєдинку "синьо-жовті" дали бій Великій Британії, але програли в серії булітів (3:4). У другому турі команда Дмитра Христича зіграла з Італією. Цього разу також справа дійшла до булітів, але перемогу здобула збірна України. Далі Україна розгромила Румунію (4:0), а згодом розбила Польщу (4:1).

Україна розгромила Румунію на ЧС-2025 з хокею – "синьо-жовті" йдуть у групі лідерів