Юнацька збірна України з волейболу вдало стартувала на кваліфікації до Євроволею-2026, обігравши в першій грі збірну Франції.

Кваліфікація до Євроволею-2026, перший тур, група C.

Франція U-16 – Україна U-16 – 1:3 (19:25, 25:22, 15:25, 25:27)

Початок кваліфікації до Євроволею-2026 видався успішним для юних українців. Збірна України U-16 тріумфувала у матчі проти Франції, вигравши в трьох партіях із чотирьох (загальний рахунок – 3:1 на користь України).

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Додамо, що в іншому матчі групи Сербія легко перемогла Словаччину – 3:0. Наступну гру Україна проведе саме проти сербів – уже завтра, 25 квітня, початок о 17:00.

Зауважимо, що лише перше місце у групі гарантує вихід на чемпіонат Європи-2026. Наразі квартет очолюють саме Україна та Сербія, які мають по 3 очки після першого туру.

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