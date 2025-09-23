Збірні України та Литви з футзалу провели товариський матч. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Футзал. Товариський матч

Литви – Україна – 0:7

Голи: Первєєв, 1, 3, 10, Семенченко, 13, Фаренюк, 24, Швед, 30, Масевич, 38

Оголошено склад збірної України з футзалу на спаринги з Литвою – у січні на команду чекає Євро-2026

Команди України та Литви домовилися про проведення двох товариських зустрічей, які для "синьо-жовтих" стали частиною тренувального збору напередодні чемпіонату Європи 2026 року. Це був перший спаринг.

Вже на 33-й секунді поєдинку українські футзалісти досягли успіху – голом відзначився Владислав Первєєв. За дві хвилини той же Первєєв вдруге засмутив литовську збірну, а на 10-й хвилині він оформив хет-трик – 3:0.

Згодом мети досяг дальній удар у виконанні Ростислава Семенченко. За рахунку 4:0 команди пішли на перерву.

У другому таймі голи у виконанні Артема Фаренюка, Назара Шведа та Мар’яна Масевича довели перевагу України до 7:0.

У середу, 24 вересня, команди проведуть другий товариський матч.

