Чемпіонат світу з хокею U-18. Дивізіон 1A

Угорщина U-18 – Україна U-18 – 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)

Україна розгромною перемогою завершила ЧС-2025 з хокею, гарантувавши собі медалі Мундіалю

Після прикрого другого місця в минулому розіграші, українські юніори цього року отримали непросту групу, що поставило під сумнів потрапляння команди в елітний дивізіон. З Україною в групі зіграють збірні Казахстану, Австрії, Данії та Словенії, а також господарі турніру – Угорщина. Попри прогнози, українці впевнено розпочали цьогорічний турнір, розбивши посіпак Віктора Орбана з рахунком 7:1.

Почався поєдинок для "синьо-жовтих" неприємно. Вже на 7-й хвилині першого періоду угорці відкрили рахунок у матчі. Але до завершення першої 20-хвилинки українці не лише зрівняли, але й вийшли вперед у матчі.

Далі почався справжній розгром, у якому не забивали хіба що воротарі. Перші шайби на рахунку Кураєва, Шевцова і Шибінського. Також відзначились Спаскін, Васякін, Виставкін та Гапоненко.

Додамо,що наступний матч юнацька збірна України з хокею проведе проти Данії, яка у першому матчі здолала Австрію з рахунком 5:3.

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