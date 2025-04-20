ЧС-2025 (жінки), дивізіон IІ, група В, 5-й тур

Гонконг – Україна – 2:10 (1:5, 1:3, 0:2)

Україна з хет-триком чемпіонки Європи з боксу та карате розтрощила Бельгію на ЧС-2025 з хокею

У завершальному поєдинку чемпіонату світу у Дивізіоні 2B, що проходить у Новій Зеландії, збірна України зустрічалась з Гонконгом. Наші дівчата відвантажили у ворота суперниць 10 шайб, отримавши у відповідь дві, і здобули розгромну перемогу.

Знову пофеєрила чемпіонка Європи з боксу серед молоді та чемпіонка світу з карате Валерія Манчак, яка записала до свого доробку одразу два хет-трики (6 шайб). Ще по одному влучному кидку зробили Анастасія Нестеренко, Тетяна Кириченко, Анастасія Скороход та Поліна Телегіна.

Як наслідок, дебютний виступ у цьому дивізіоні Україна з 10-ма очками закінчує у трійці найкращих (остаточне місце визначиться після поєдинку Нова Зеландія – Туреччина). Переможцем шістки стала Австралія, яка підіймається у Дивізіон 2А.

Нагадаємо, по ходу турніру наша команда перемогла збірні Туреччини (5:1), Бельгії (6:1) та Гонконгу (10:2) і поступилась командам Нової Зеландії (3:4 в овертаймі) та Австралії (4:1).

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