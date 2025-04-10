Чехія та Україна зіграли перший матч в рамках плей-офф відбору на чемпіонат світу 2025 року. Результат та звіт про гру читайте у цій новині.

Гандбол, жінки. Плей-офф відбору на ЧС-2025, перший матч

Чехія – Україна – 35:19 (17:12, 18:7)

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Чешки були відвертими фаворитками домашньої гри у Хомутові і підтвердили цей статус ривком 4:0 на старті. Завдяки зусиллям Андрійчук і точним семиметровим Шукаль "синьо-жовтим" вдалося втримати до перерви більш-менш пристойні -5.

Втім, у другій половині перевага господарок невпинно росла, а наша гра в атаці зовсім "розклеїлась". Підсумок – болісна поразка 19:35. За три дні в литовській Йонаві нашим дівчатам знадобиться диво, щоб вийти на чемпіонат світу.