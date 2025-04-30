Хокейна збірна України зустрілась з Румунією в матчі 3-го туру чемпіонату світу в дивізіоні ІА. Результат та огляд гри – в цій новині.

Чемпіонат світу з хокею 2025, 3-й тур

Україна – Румунія – 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Шайби: Захаров, 04:10, Лялька, 05:44, Денискін, 08:58, 37:14

Кидки: 26 – 22

Збірна України з хокею вирвала перемогу над Італією на чемпіонаті світу – знову все визначили буліти

У 3-му турі світової першості Україна зустрічалась з господарем турнірну і головним аутсайдером групи – Румунією. "Синьо-жовті" ще у першому періоді закинули три сухих шайби й довели гру до перемоги, добивши суперника наприкінці другої двадцятихвилинки.

За підсумками трьох турів лідирує збірна Італії з 7 очками. Україна, Велика Британія та Польща мають по шість пунктів. В Румунії та Японії по одному балу.

Вже у четвер, 1 травня, Україна зіграє проти Польщі – з групи вийдуть дві найкращі команди.

Нагадаємо, у першому матчі Україна дала бій Великій Британії, але програла в серії булітів (3:4). У матчі з Італією справа теж дійшла до булітів, але цього разу більше пощастило підопічним Дмитра Христича.

Україна здійснила камбек з 0:2 проти Великої Британії на ЧС-2025 з хокею, але програла по булітах