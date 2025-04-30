Україна розгромила Румунію на ЧС-2025 з хокею – "синьо-жовті" йдуть у групі лідерів
Хокейна збірна України зустрілась з Румунією в матчі 3-го туру чемпіонату світу в дивізіоні ІА. Результат та огляд гри – в цій новині.
Чемпіонат світу з хокею 2025, 3-й тур
Україна – Румунія – 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)
Шайби: Захаров, 04:10, Лялька, 05:44, Денискін, 08:58, 37:14
Кидки: 26 – 22
Збірна України з хокею вирвала перемогу над Італією на чемпіонаті світу – знову все визначили буліти
У 3-му турі світової першості Україна зустрічалась з господарем турнірну і головним аутсайдером групи – Румунією. "Синьо-жовті" ще у першому періоді закинули три сухих шайби й довели гру до перемоги, добивши суперника наприкінці другої двадцятихвилинки.
За підсумками трьох турів лідирує збірна Італії з 7 очками. Україна, Велика Британія та Польща мають по шість пунктів. В Румунії та Японії по одному балу.
Вже у четвер, 1 травня, Україна зіграє проти Польщі – з групи вийдуть дві найкращі команди.
Нагадаємо, у першому матчі Україна дала бій Великій Британії, але програла в серії булітів (3:4). У матчі з Італією справа теж дійшла до булітів, але цього разу більше пощастило підопічним Дмитра Христича.
Україна здійснила камбек з 0:2 проти Великої Британії на ЧС-2025 з хокею, але програла по булітах