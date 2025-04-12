Надія та Людмила Кіченок здобули для України третю перемогу над Польщею на Кубку Біллі Джин Кінг.

Кубок Біллі Джин Кінг

Україна – Польща – 3:0

Кіченок Л. / Кіченок Н. – Кубка / Хвалінська – 7:6 (7:1 на тай-брейку), 7:6 (7:5)

Сестри Кіченок у важкому матчі здолали польський тандем Мартини Кубки та Майї Хвалінської. Обидва сети українки виграли на тайбрейку. Поєдинок тривав 1 годину і 30 хвилин.

Світоліна здобула другу перемогу для України в Кубку Біллі Джин Кінг

Раніше свої поєдинки виграли Марта Костюк та Еліна Світоліна. Таким чином Україна вийшла на перше місце групи кваліфікації.

В суботу, 12 квітня, "синьо-жовті" зіграють проти Швейцарії. У разі перемоги ми вперше кваліфікуємось на фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг.

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