Дівоча збірна України перемогла команду Грузії та вийшла на перше місце у групі кваліфікації на чемпіонат Європи.

Чемпіонат Європи U-16 B, жінки, кваліфікація, група D, 2-й тур

Україна U-16 – Грузія U-16 – 3:0 (25:10, 25:12, 25:13)

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Збірна України U-16 не залишила і шансу ровесницям із Грузії в боротьбі за путівку на чемпіонат Європи.

Після першого матчу з Болгарією, де українські волейболістки здобули вольову перемогу 3:2, збірна розбила вщент грузинок та вийшла на перше місце в групі. Щоправда, свій матч ще не зіграли збірні Болгарії та Литви. Останні мають шанс не тільки наздогнати, але й перегнати українок у випадку перемоги над болгарською командою.

Додамо, що третій матч українська команда проведе саме проти збірної Литви. Тільки перше місце в групі дає право на прохід на чемпіонат Європи U-16 B.

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