Кваліфікація до Євроволею-2026, група C, 3-й тур

Україна U-16 – Словаччина U-16 – 3:0 (30:28, 25:15, 25:20)

Україна оформила вольовий камбек з Сербією у відборі до Євроволею-2026 U-16 – "синьо-жовті" били вже двох фаворитів

Підопічні Віталія Бондаря перемогли у третьому матчі поспіль в групі кваліфікації та офіційно вийшли на Євроволей 2026 року. Після перемог над французькою та сербською збірними українці переграли й Словаччину в останньому турі.

Перший сет закінчився тай-брейком, у котрому збірна України не без проблем взяла гору – 30:28. Друга партія видалась дещо легшою – 25:15 за нашими хлопцями. В третьому сеті словаки віддавались на повну, адже хотіли уникнути ганьби, вигравши хоча б одну партію в групі. Проте і тут наші хлопці виявились сильнішими – 25:20.

Таким чином збірна України U-16 посіла перше місце у квартеті з Сербією, Францією та Словаччиною, що забезпечило команді участь на Чемпіонаті Європи з волейболу 2026 року. Також символічним є те, що українці здолали словаків, як це було на футбольному Євро-2024, коли наша збірна перемогла 2:1.

Україна розгромила Грузію та наблизились до виходу на Євро – дівоча збірна U-16 виграла другий матч поспіль