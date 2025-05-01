Хокейна збірна України розгромно перемогла Польщу в 4-му турі чемпіонату світу, продовживши вдалі виступи на турнірі. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині.

Чемпіонат світу з хокею-2025, 4-й тур, дивізіон ІА

Польща – Україна – 1:4

Шайби: Лущарчик, 05:28 (другий період) – Захаров, 12:23 (другий період), 03:08, Садовиков, 10:16, Трахт, 15:00 (усі – третій період)

Україна здобула вже третю перемогу поспіль на чемпіонаті світу-2025 – до цього були поразки від Великої Британії в серії булітів, перемога над Італією (також по булітах) та тріумф у матчі з Румунією. Польща ж після 3 турів також мала в активі 6 балів.

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Перший період пройшов безрезультативно, а от на початку другого Лущарчик вивів Польщу вперед. Однак, ще до кінця 2-го періоду Захаров зрівняв рахунок. А вже в третій, заключній частині гри, Україна не залишила полякам шансів – Захаров, Садовиков та Трахт оформили розгромну перемогу.

Таким чином, Україна разом з Великою Британією має в активі 9 очок та очолює дивізіон. На третій сходинці Італія з 7 балами, Польща лишилась четвертою (6), а Японія та Румунія мають по 1 пункту.

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