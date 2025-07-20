Євробаскет-2025 U-20, дивізіон А, матч за 15-те місце

Україна – Фінляндія – 82:84 (28:11, 17:20, 16:20, 21:33)

Ці збірні торік разом вийшли до еліти, але обом закріпитися не вдалося. Втім, навряд комусь було приємно фінішувати на останньому місці.

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Україна потужно провела першу чверть, здобувши перевагу в 17 очок. Втім, далі сталася, на жаль, вже звична на цьому турнірі катастрофа. Підопічні Валерія Плеханова віддали фінам усі три наступні десятихвилинки, а остання взагалі була жахливою. У підсумку сьома поразка із семи можливих.

Фінляндія також вилітає у дивізіон B, але з трішки кращим настроєм. Третій невдаха еліти визначиться у матчі Ісландія – Німеччина, а титул чемпіона розіграють Італія та Литва.