Збірна України U-16 провела з командою Чорногорії втішний матч на чемпіонаті Європи. Звіт про гру читайте у цій новині "Футбол 24+".

Чемпіонат Європи U-16, чоловіки, дивізіон В, матч за 5-6 місця

Україна – Чорногорія – 67:82 (14:12, 13:19, 14:25, 26:26)

Україна не змогла вийти у півфінал Євробаскету U-16, поступившись Бельгії

Українська кадетська чоловіча збірна програла у завершальній зустрічі чемпіонату Європи U-16 у Дивізіоні В.

Переломною у матчі стала третя чверть, яку чорногорці виграли з рахунком 25:14 та довели свою загальну перевагу до 15 очок.

В складі "синьо-жовтих" 26 очок у грі набрав Дмитро Даценко, який реалізував 7 з 11 триочкових. Євген Татунчак оформив дабл-дабл з 20 очок та 15 підбирань.

Збірна України U-16, яку очолює Олег Шевченко, завершила чемпіонат Європи на підсумковому шостому місці. Востаннє так високо українська кадетська команда була на Євробаскеті у 2017 році, коли фінішувала п’ятою.

