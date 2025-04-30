Міні-футбол, Ігри націй, група А, 2-й матч

Словаччина – Україна – 2:1

Голи: Блажей, 12, Машуловіч, 31 – Кучук, 9

Україна оформила рятівний камбек з переможцем Євро-2022 з міні-футболу на Іграх націй – попереду дуель зі Словаччиною

У другому матчі групового етапу Ігор націй Україна зустрічалась зі збірною Словаччини. Після нічиєї у першому поєдинку з Азербайджаном (2:2) "синьо-жовтим" кров з носа треба було перемагати, аби проходити далі. І вже на старті зустрічі Кучук вивів нашу команду вперед. Однак за три хвилини словаки відігрались, а в другому таймі зуміли вийти вперед і втримати перевагу до кінця зустрічі.

Як наслідок, після двох матчів Україна має 1 очко, як і Азербайджан. Попереду з 3-ма балами Словаччина. Аби пройти далі, нам треба сподіватись на поразку екс-чемпіонів Європи від словаків у два м’ячі або більше.

Нагадаємо, команди, що посядуть перші два місця в кожному з тріо, отримають право зіграти у півфіналі. В іншій групі боротьбу за вихід до 1/2 фіналу ведуть збірні Угорщини, Польщі та Бельгії.

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