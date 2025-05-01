Збірна України з міні-футболу завершила свою участь на Іграх націй, не зумівши вибороти п'яте місце на змаганнях у матчах проти Польщі.

Міні-футбол, Ігри націй, матчі за п'яте місце

Україна – Польща – 0:3

Польща – Україна – 3:2

За підсумками попередніх матчів Україна могла претендувати лише на п'яте місце, однак його треба було ще вибороти в двоматчевому протистоянні з Польщею. Перша гра завершилась без шансів для "синьо-жовтих" – поразка 0:3.

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У другому матчі все виглядало куди перспективніше навіть попри те, що українцям доводилось двічі відіграватись. Спершу Нікіта Сініцин неймовірним ударом зі штрафного зрівняв рахунок на 9-й хвилині, а незадовго до перерви у ворота Польщі забив Олександр Тарасюк. Але в другому таймі Польща дотиснула наших хлопців та вирвала перемогу з рахунком 3:2.

Варто додати, що ці матчі стали важливим етапом підготовки до чемпіонату світу 2025, який відбудеться з 21 травня по 1 червня в азербайджанському Баку.