Марта Костюк та Людмила Кіченок проти Сари Еррані та Жасмін Паоліні провели третю зустріч півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг між збірними України та Італії. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Кубок Біллі Джин Кінг 2025. 1/2 фіналу

Італія – Україна – 2:1

Жасмін Паоліні / Сара Еррані – Марта Костюк / Людмила Кіченок – 6:2, 6:3

На вирішальну парну зустріч матчу українська збірна зробила заміну – замість Надії Кіченок разом з Людмилою Кіченок вийшла грати Марта Костюк. Склад італійського дуету був згідно із заявкою – Жасмін Паоліні та Сара Еррані.

Італійські тенісистки одразу показали свою силу – забрали гейм на своїй подачі, зробили брейк та повели 3:0. Українки спробували відповісти брейком, але свою подачу не втримали (4:2). Надалі Паоліні та Еррані перевагу, яку мали, не розгубили.

У другій партії за рахунку 1:1 Костюк та Людмила Кіченок зробили несподіваний брейк та вийшли вперед – спочатку 2:1, а потім 3:1. Це був непоганий шанс на камбек. На жаль, дуже швидко італійки гейм відіграли, забрали свою подачу та ще раз зробили брейк. 5:3 за подачі Паоліні та Еррані. Своє за такого розкладу вони вже не відпустили – виграли сет, матч та всю зустріч.

