Україна програла пару Італії та не вийшла у фінал Кубка Біллі Джин Кінг
Марта Костюк та Людмила Кіченок проти Сари Еррані та Жасмін Паоліні провели третю зустріч півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг між збірними України та Італії. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".
Кубок Біллі Джин Кінг 2025. 1/2 фіналу
Італія – Україна – 2:1
Жасмін Паоліні / Сара Еррані – Марта Костюк / Людмила Кіченок – 6:2, 6:3
На вирішальну парну зустріч матчу українська збірна зробила заміну – замість Надії Кіченок разом з Людмилою Кіченок вийшла грати Марта Костюк. Склад італійського дуету був згідно із заявкою – Жасмін Паоліні та Сара Еррані.
Італійські тенісистки одразу показали свою силу – забрали гейм на своїй подачі, зробили брейк та повели 3:0. Українки спробували відповісти брейком, але свою подачу не втримали (4:2). Надалі Паоліні та Еррані перевагу, яку мали, не розгубили.
У другій партії за рахунку 1:1 Костюк та Людмила Кіченок зробили несподіваний брейк та вийшли вперед – спочатку 2:1, а потім 3:1. Це був непоганий шанс на камбек. На жаль, дуже швидко італійки гейм відіграли, забрали свою подачу та ще раз зробили брейк. 5:3 за подачі Паоліні та Еррані. Своє за такого розкладу вони вже не відпустили – виграли сет, матч та всю зустріч.
