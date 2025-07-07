Іспанія виявилася надто складним суперником для України на дівочому чемпіонаті Європи з волейболу.

Волейбол, чемпіонат Європи WU-16, дивізіон В, 5-й тур

Україна – Іспанія – 1:3 (18:25; 25:18; 24:26; 21:25)

Після 4 зіграних турів команди мали по 7 очок. Іспанки забрали першу партію з рахунком 25:18, але наші дівчата відповіли тим же в другій.

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Психологічно вирішальним став третій сет. Україна вела з рахунком 23:22, але не втримала перевагу і поступилася. У четвертій партії іспанки вже грали із запасом та довели справу до загальної перемоги.

Піренейки з 10 пунктами піднімаються в топ-2 групи (нагадаємо, лише перші два місця і виходять у плей-офф). Україна зі 7 балами падає на п'яту сходинку.