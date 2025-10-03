Паралімпійська збірна України виборола дві чергові медалі на чемпіонаті світу-2025 з параатлетики, який проходить у Нью-Делі, столиці Індії.

Україна феєрить на ЧС-2025 з параатлетики – світовий рекорд та повний комплект нагород

Чинна паралімпійська чемпіонка у штовханні ядра українка Анастасія Москаленко стала віце-чемпіонкою світу. На цьому чемпіонаті вона вже мала четверте місце у метанні булави у класі F32. У штовхання ядра їй більше пощастило. З результатом 8,07 метра, який став новим рекордом Європи, українка посіла друге місце. Анастасія програла лише срібній призерці Парижа-2024 Ванні Гелені Бріто Олівейрі з Бразилії, результат якої 8,49 метра став новим світовим рекордом (вона перевершила власне досягнення), повідомляє Суспільне Спорт.

Дворазовий срібний призер Паралімпійських ігор Микола Жабняк став бронзовим призером у метанні диска в класі F37. У цій дисципліні він у Парижі-2024 був лише сьомим. Цього разу у топ-3 українець потрапив з результатом 52,79 метра., який вдався йому у четвертій спробі з шести. Показник українця перевершили мексиканець Луїс Карлос Лопес (56,59 м) та японець Ямато Шімбо (54,50 м).

За підсумками шести змагальних днів ЧС-2025 в параатлетики Україна має три золота (Володимир Пономаренко – штовхання ядра, F12, Наталія Кобзар – біг, 400 м, T37, Олександр Яровий – штовхання ядра, F20), три срібла (Зоя Овсій – метання диска, F53, Максим Коваль – штовхання ядра, F20, Анастасія Москаленко – штовхання ядра, F32) та чотири бронзи (Юлія Шуляр – біг, 400 м, T20, Ігор Цвєтов – біг, 200 м, T35, Владислав Білий – метання списа, F38, Микола Жабняк – метання диска, F37).

