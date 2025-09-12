Жіноча збірна України з пляжного футболу провела зустріч з командою Іспанії у Суперфіналі Євроліги-2025. Результат та звіт про поєдинок – у цій новині "Футбол 24+".

Євроліга-2025, Суперфінал, жінки, група В, 2-й тур

Іспанія – Україна – 4:2

Голи: Алькайде, 8, 17, Пілар, 14, Глес, 33 – Костюк, 7, Дубицька, 19.

Збірна України здолала Італію і пробилась у півфінал жіночої Євроліги-2025

Українки у першій грі Суперфіналу перемогли Італію (4:2) та гарантували собі місце у півфіналі. Під питанням була лише підсумкова позиція України у таблиці групи В. Відповідь на нього дала гра з командою Іспанії – найкращою збірною світу в рейтингу Beach Soccer Worldwide.

Зустріч пройшов у жорсткій боротьбі. Українки двічі вразила ворота іспанок, які відповіли чотирма голами та перемогли 4:2. У "синьо-жовтих" голи на свій рахунок записали Юлія Костюк та Ірина Дубицька.

Україна програла та посіла друге місце у групі В. Суперником українок у півфіналі буде збірна Португалії. На Іспанію у другому півфіналі чекає команда Польщі – переможець Євроліги-2024.

Нагадаємо, збірна України у Євролізі-2024 посіла 5-те місце.

