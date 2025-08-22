Збірні України та Італії провели зустріч другого туру групової стадії волейбольного чемпіонату світу U-21. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Чемпіонат світу-2025 U-21 з волейболу, чоловіки, група D, 2-й тур

Італія – Україна – 3:0 (25:20, 25:23, 28:26)

Україна переграла Аргентину у першому матчі молодіжного ЧС-2025 з волейболу

Збірна України розпочала матч із поразки у першому сеті – 20:25. "Синьо-жовтим" вдалося відіграти відставання у чотири очки посеред партії, проте італійці швидко відновили перевагу і довели сет до перемоги.

У другій партії українська команда вже була близькою до успіху: майже весь сет тримала різницю у 2-3 очки, однак наприкінці не змогла втримати темп і поступилася 23:25.

Напруженим видався і третій сет, у якому "синьо-жовті" мали два сетболи, та жодного не реалізували, дозволивши супернику вирвати перемогу – 28:26. Найрезультативнішим у складі збірної України став Євгеній Бойко, у доробку якого 10 очок.

У групі D ЧС-2025, крім збірних України та Італії, також грають команди Аргентини (українці здобули звитягу над нею 3:1), Індонезії (23 серпня, 15:00), Франції (25 серпня, 15:00) та Тунісу (26 серпня, 15:00). До плей-офф вийдуть чотири найкращі команди з кожної групи попереднього етапу.

Тренер збірної України U-21 з волейболу оцінив переможний старт команди на ЧС та розповів, чого чекати далі