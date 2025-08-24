У суботу, 23 серпня, збірна України з художньої гімнастики виступила в групових вправах на чемпіонаті світу-2025 в Ріо-де-Жанейро.

Наша команда,яку представляли Єлизавета Азза, Діана Баєва, Надія Юріна, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна та Олександра Ющак, які показали результат 23,850 у вправах зі стрічками та 27,650 з м'ячами та обручами.

Загалом українки набрали 278,550 балів, що дозволило посісти підсумкове третє місце. Чемпіонками світу стали спортсменки з Німеччини, срібло змагань здобула Болгарія.

Збірна України здобула першу за 10 медаль командної першості чемпіонату світу. Крім того, ця нагорода стала першою після зміни формату змагань у 2021 році, коли призерки стали визначатися за сумою балів у кваліфікації індивідуальних та групових вправ.

Додамо, що Україна також посіла четверте місце у багатоборстві та пробилася у фінал вправ з трьома м'ячами та двома обручами. Чемпіонат світу з художньої гімнастики триватиме до 24 серпня.

