Представники юнацької збірної України на ЄЮОФ-2025, який завершився у Скоп’є (Північна Македонія), вибороли 5 золотих медалей, 8 срібних та 10 бронзових.

Україна виборола четверте золото на літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі – чемпіонським став молот

Мультимедалістом став плавець Макар Яхно. Його доробок – два золота та одна бронза. Також чемпіонками фестивалю стали Іларія Цуркан (дзюдо), Хазар Гейдаров (дзюдо, до 60 кг) та Поліна Дзерожинська (легка атлетика, метання молота).

Загальний залік ЄЮОФ-2025 виграла команда Італії. Її спортсмени завоювали 50 нагород (19-19-12). У топ-3 також потрапили збірні Франції (38: 15-18-5) та Іспанії (33: 10-11-12).

Україна завоювала перше золото на літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі – до цього було два срібла