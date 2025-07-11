Чемпіонат Європи U-18, жінки, дивізіон В, матч за 9-16 місця

Україна – Болгарія – 64:70 (20:12, 17:21, 11:16, 16:21)

Гравець збірної України з баскетболу перейшов у титулований австрійський клуб

Збірна України проводила свій шостий поєдинок на чемпіонаті Європи U-18. Суперницями "синьо-жовтих" була команда Болгарії. Обидва колективи втратили можливість підвищитися в класі, тому грали у "матчі престижу" за 9-16 місце. Збірна Болгарії перед поєдинком з Україною посіла третє місце в групі D, здобувши перемоги над Данією та Норвегією, але поступилася Хорватії та Великій Британії.

України досить впевнено виграли першу чверть, однак в другій болгарки змогли відігратися та вийшли вперед. В третій десятихвилинці "синьо-жовті" повернули собі лідерство, однак, Болгарія здійснила солідний ривок та повела в рахунку. Кінцівка гри проходила в запеклій боротьбі, з якої переможцями вийшли болгарки – 70:64.

Таким чином, збірна України припиняє виступи на чемпіонаті Європи U-18.