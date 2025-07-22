Збірна України з артистичного плавання виступила у своєму другому командному фіналі змагань. Результат та звіт про виступ – у цій новині "Футбол 24+".

ЧС-2025, артистичне плавання, технічна програма (команди)

1. Китай – 307,8001 бала

2. "Нейтральна" команда Б – 300,6183 бала

3. Іспанія – 294,8575 бала

7. Україна – 273,0525 бала

Україна виборола срібло чемпіонату Європи з артистичного плавання у технічній програмі груп – до золота виявилося далеко

Українки Дар'я Мошинська, Анастасія Шмонін, Олександра Горецька, Марія та Уляна Гринішини, Аліса Кулик, Єлизавета Лимар та Марія Зачепа показали у фіналі програму з найнижчим коефіцієнтом складності серед всіх фіналісток (43,250 бала), але випередили більшість конкуренток завдяки балам за артистичність (113,9500) та виконання (159,1025). Як підсумок, за виступ вони отримали 273,0525 бала та посіли у підсумковому протоколі сьоме місце.

Сьома позиція – найкращий результат збірної України у технічній програмі команд за шість останніх років, відколи "синьо-жовті" здобули бронзу у цій дисципліні на ЧС-2019 (ще бронза була на ЧС-2013). У 2024-му українки були десятими, а позаминулого року – 11-ми.

Першими фінішували китаянки, які відстояли звання чемпіонок світу в технічній командній програмі. На подіумі разом з ними розташувалися так звана "нейтральна" команда Б (представниці Росії) та збірна Іспанії.

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