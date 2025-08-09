Збірні України та Словаччини провели другий матч відбіркового турніру чемпіонату світу 2027 року з баскетболу. Результат і звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Пре-кваліфікація ЧС-2027 з баскетболу, чоловіки, група D, 2-й тур

Україна – Словаччина – 80:71 (24:24, 21:14, 17:14, 18:19)

Україна стартувала з драматичної поразки від Швейцарії у пре-кваліфікації ЧС-2027 з баскетболу

Після поразки Швейцарії збірна України повинна була реабілітуватися в грі проти Словаччини. Проте "жовто-сині" провалили старт першої чверті й Айнарс Багатскіс вимушений був брати тайм-аут за рахунку 9:1 на користь суперників. Єдиною світлою плямою українців у дебюті став В'ячеслав Бобров, який оформив божевільний триочковий кидок зі своєї половини поля.

Далі дует Олександра Ковляра та Іссуфа Санона допоміг нашій збірній нівелювати відставання у рахунку у першій чверті, а потім навіть і вийти уперед наприкінці другого відрізку матчу.

В третій та четвертій чвертях словаки кинули всі сили на те, щоб відігратися, але у відповідь отримували разючі контратаки від Санона і компанії. В підсумку – перемога українців з рахунком 80:71.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Іссуф Санон, який заробив 23 очки за гру, зробив 6 передач та 4 підбирання.

"Дуже погано": головний тренер збірної України знайшов причини поразки на старті відбору ЧС-2027 з баскетболу