Жіноча збірна України з фехтування на рапірі показала свій найкращий результат з 2013 року.

"Синьо-жовті" посіли восьме місце на ЧС-2025, який проходить у Тбілісі. Жіноча команда з фехтування на рапірі показала свій найкращий результат на чемпіонатах світу з 2013 року.

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У 1/8 фіналу збірна України, яку представляли Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Дарія Миронюк та Крістіна Петрова перемогли "нейтральних" росіянок – 45:36. У чвертьфіналі українки поступилися Італії, яка посідає перше місце у світовому рейтингу – 34:45. В матчах за 5-8 місця "синьо-жовті" зазнали поразки від Канади (38:42) та Угорщини (40:45).

Нагадаємо, раніше золото на цьогорічному чемпіонаті світу з фехтування здобула Влада Харькова. Також бронзові нагороди змагань завоювали Аліна Комащук і Микита Кошман.

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