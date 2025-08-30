Збірна України U-21 переграла Південну Корею в матчі чемпіонату світу 2025 року з волейболу. Результат поєдинку та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Чемпіонат світу-2025 U-21 з волейболу, чоловіки, 9-16 місця, 1/2 фіналу

Україна – Південна Корея – 3:1 (25:22, 25:23, 25:27, 25:18)

Збірна України U-21 з волейболу пройшла у фінал стикових матчів чемпіонату світу 2025 року. Наша команда переграла Південну Корею в півфіналі й буде боротися в наступній грі за дев'яте місце зі збірною Болгарії.

В першому сеті українці перемогли з рахунком 25:22, друга партія закінчилась звитягою 25:23, а ось далі "синьо-жовтим" довелося попітніти. Здавалось, що корейці вже не зможуть забрати на свою користь хоча б один сет, але в третій партії суперники нашої команди змогли перемогти – 27:25.

Вже в четвертій партії українці зібралися з силами й довели гру до заслуженого тріумфу – 25:18 в сеті й 3:1 у матчі.

