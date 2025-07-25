Збірна України з баскетболу знову здолала Нідерланди в другому спарингу між командами.

Товариський матч

Україна – Нідерланди – 85:81 (24:21, 22:20, 17:16, 22:24)

Тренер збірної України оцінив спаринг та розповів про проблеми з баскетболістами: "Зник і не виходить на зв'язок"

Після перемоги 90:86 у першому матчі збірна України повторила свій успіх у другій контрольній грі проти "ораньє". Підопічні Айнарса Багатскіса вдало провели 3 стартові чверті, дозволивши Нідерландам скоротити відставання лише в останньому відтинку гри. У підсумку спаринг закінчився з рахунком 85:81 на користь українців.

Найрезультативнішими у складі "синьо-жовтих" стали Андрій Войналович та Володимир Конєв. У їхньому активі по 12 балів. Також чудово проявив себе захисник Олександр Ковляр, який до 10 очок додав 7 асистів.

Додамо, що вже 6 серпня Україна розпочне свої виступи у прекваліфікації до чемпіонату світу 2027 року. Першим суперником там стане збірна Швейцарії.

Екс-тренер збірної України очолив іноземний клуб, який виступатиме в Кубку Європи ФІБА