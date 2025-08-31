Збірна України U-21 переграла Болгарію в матчі чемпіонату світу 2025 року з волейболу. Результат поєдинку та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Чемпіонат світу-2025 U-21 з волейболу, чоловіки, матч за 9 місце

Болгарія – Україна – 0:3 (23:25, 21:25, 23:25)

Україна перемогла Південну Корею у стикових матчах чемпіонату світу з волейболу U-21

Збірна України U-21 зустрічалася з Болгарією в матчі за 9 місце чемпіонату світу 2025 року.

В першому сеті українці заволоділи впевненою перевагою у рахунку, але суперники змогли зробити заявку на камбек. На щастя, Максим Тонконог та компанія довели справу до перемоги в партії – 25:23.

Другий сет був майже ідентичним: Україна впевнено володіла ініціативою, але під кінець партії підпустила болгарів ближче до себе – 25:21 на користь "синьо-жовтих".

Вже в третій партії відігруватися довелося українцям. На екваторі сету наша команда взяла тайм-аут і нарешті змогла вийти вперед. Після цього збірна України оформила звитягу в матчі – 25:23.

Таким чином Україна здобула дев'яте місце на чемпіонаті світу U-21 з волейболу.

Тренер збірної України U-21 з волейболу назвав головну проблему команди на ЧС-2025: "Наша, можливо, найслабша сторона"