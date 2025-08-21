Збірні команди України та Аргентини провели зустріч першого туру групової стадії волейбольного чемпіонату світу U-21. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

Чемпіонат світу-2025 U-21 з волейболу, чоловіки, група D, 1-й тур

Аргентина – Україна – 1:3 (21:25, 20:25, 25:23, 21:25)

Жіноча збірна України з волейболу оголосила склад за ЧС-2025

Молоді українські волейболісти розпочали виступи на чемпіонаті світу U-21 з протистояння зі збірною Аргентини – учасником півфіналу попередньої першості. Попри грізний статус суперника, "синьо-жовті" діяли на майданчику впевнено та більшу частини гри контролювали перебіг події.

Після перемог у першому та другому сетах гравці команди України у третій партії трошки збавили оберти – це дозволило аргентинцям виграти та натякнути на повернення інтриги. Втім, відповіддю українців став виграш четвертого сету, а з ним і усього поєдинку – 3:1.

У групі D ЧС-2025, крім збірних України та Аргентини, також грають команди Італії (українці зустрінуться з нею 22 серпня, 15:00), Індонезії (23 серпня, 15:00), Франції (25 серпня, 15:00) та Тунісу (26 серпня, 15:00). До плей-офф вийдуть чотири найкращі команди з кожної групи попереднього етапу.

"Не хочу навіть про це думати": Плотницький відверто висловився щодо повернення у збірну України з волейболу