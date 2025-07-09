Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс повідомив про принципове бажання українських гравців НБА виступити за збірну у майбутніх зустрічах.

"Святослав Михайлюк приєднається до збірної України після завершення Літньої ліги НБА. Також очікуємо після Літньої ліги на приїзд Дмитра Скапінцева.

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Олексій Лень приїде у збірну, якщо найближчим часом підпише контракт. А щодо Максима Шульги, я сподіваюся, він також приїде відразу після виступів за Бостон у Літній лізі. Максим дуже хоче грати за збірну, але рішення щодо нього повністю залежить від клубу", – цитує Айнарса офіційний сайт ФБУ.

Вже 14 липня чоловіча збірна України розпочне підготовку до виступу в прекваліфікації чемпіонату світу-2027. Суперниками нашої команди по груповому раунду стануть збірні Швейцарії та Словаччини.

Календар матчів збірної України:

6 серпня – Швейцарія – Україна (20:00)

9 серпня – Україна – Словаччина (17:00)

16 серпня – Україна – Швейцарія (17:00)

20 серпня – Словаччина – Україна (19:00)

Нагадаємо, Юта Джаз, в складі якої Михайлюк відіграв минулий сезон, гарантувала українцю контракт на сезон 2025/26. Лень після завершальної частини попереднього сезону з Лос-Анджелес Лейкерс нині перебуває в статусі вільного агента. В Літній лізі НБА за Бостон Селтікс зіграє Шульга, а Скапінцев у цьому турнірі представлятиме Портленд.

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