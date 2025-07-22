Після перемоги у фіналі Золотої Євроліги над угорками (3:1) наші дівчата вийшли на омріяну 15-ту сходинку рейтингу FIVB і зробили заявку на дебют в Лізі націй. Це найкраще місце серед збірних, які раніше у турнірі участі не брали.

Жіноча збірна України перемогла Угорщину та завоювала чемпіонство у Золотій Євролізі з волейболу

Випередити "синьо-жовтих" ще могла команда Пуерто-Ріко, якби у фіналі Norceca Final Four виграла усі три матчі з рахунком 3:0. Тринідад і Тобаго та Коста-Рику вдалося здолати "насухо", а от Мексику – лише на тайбрейку (3:2). Щоправда, пуерториканки не заспокоїлись і вимагали зарахувати Мексиці технічну поразку через інцидент на трибунах.

FIVB довго не оновлювала рейтинг, що непокоїло. Втім, сьогодні (22 липня) нарешті була опублікована актуальна таблиця – протест Пуерто-Рико відхилено, Україна залишається 15-ю і наступного року таки зіграє в Лізі націй.

Україна несподівано програла Канаді у вирішальному матчі волейбольної Ліги націй – шансів на вихід у плей-офф нема