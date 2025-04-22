Юлія Стародубцева та Ельза Жакемо зійшлися у матчі за вихід до основної сітки WTA 1000 в Мадриді. Результат та звіт про гру читайте в цій новині.

WTA 1000, Мадрид, ґрунт, одиночний розряд, фінал кваліфікації

Ельза Жакемо (Франція, WTA №143) – Юлія Стародубцева (Україна WTA №99) – 1:2 (6:7 (5:7 на тайбрейку), 6:2, 5:7)

Стародубцева могла стати п'ятою українкою в основній сітці, склавши компанію Світоліній, Костюк, Ястремській та Калініній. Для цього треба було перемогти француженку Ельзу Жакемо.

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Перший сет виявився неймовірно щільним. 8 геймів минули без брейків, а коли Стародубцева нарешті забрала чужу подачу, то відразу віддала свою суперниці. Справа дійшла до тайбрейків, де сильнішою все ж була Юлія.

Після відпочинку все змінилось і, на жаль, не на користь українки. Жакемо виграла 4 гейми поспіль та весь сет з впевненим рахунком 6:2.

Матч затягнувся на 3,5 години, а фінал перетворився на справжню драму. Стародубцева програвала 1:4, потім героїчно зрівняла, але примудрилася "злити" свою подачу 0:40! Навіть це ще не все. Українка відповідає брейком, рахунок знову рівний (5:5).

Тут вже Юлія свого не відпустила. Стародубцева на характері забрала 2 фінальні гейми і разом з 4 землячками зіграє у основній сітці турніру з понад 8 млн євро призових.