Капітан збірної України Орест Терещук у матчах проти команди Домініканської Республіки. У Другій Світовій групі розраховує на чотирьох тенісистів, які входять в топ-10 українського рейтингу.

12-13 вересня на ґрунтових кортах в Анталії (Туреччина) під українським прапором зіграють Олександр Овчаренко (АТР № 385), В’ячеслав Бєлінський (АТР № 411), Олексій Крутих (АТР № 452) та Владислав Орлов (АТР № 554).

Поза заявкою залишився перший номер українського рейтингу Віталій Сачко (АТР № 217). Немає і другої ракетки України Олега Приходька (АТР № 309), який є прихильником сепаратистських поглядів та війни Росії проти України.

