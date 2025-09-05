П'ять спортсменок увійшли до заявки збірної України, одна з яких буде запасною.

Старший тренер жіночої збірної України зі спортивної гімнастики Ігор Радівілов розповів, що на чемпіонаті світу в Індонезії (19-25 жовтня) будуть виступати Вікторія Іваненко, Дар'я Чорна, Софія Подвиг, Діана Лобок та Софія Матюшенко (запасна). Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Для всіх українських гімнасток це буде дебютний в історії чемпіонат світу.

Діана Лобок є найдосвідченішою у складі України. Вона брала участь у чемпіонаті Європи 2025 року, а також два роки поспіль виступала на етапах Кубка світу та Кубка світового виклику. А ось для Дар'ї Чорної та Софії Матюшенко чемпіонат світу-2025 стане дебютним міжнародним дорослим турніром у кар'єрі.

На чемпіонаті світу будуть розіграні нагороди лише в індивідуальних видах – багатоборстві та вправах на окремих снарядах.

