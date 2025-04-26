Кваліфікація до Євроволею-2026, група C, 2-й тур

Сербія U-16 – Україна U-16 – 2:3 (26:24, 25:17, 19:25, 17:25, 13:15)

Україна сенсаційно перемогла Францію на старті відбору до Євроволею-2026 U-16

Напередодні юнацька збірна України U-16 у другому матчі кваліфікації на чемпіонат Європі у французькому Авіньйоні обіграла ще одного фаворита – Сербію. "Синьо-жовті" програли дві стартові партії, однак зуміли зібратись і дати бій супернику, зрівнявши рахунок по ходу зустрічі. У вирішальній партії наші юнаки були сильнішими за сербів – 15:13.

Нагадаємо, у фінальну частину Євро потрапить лише переможець квартету. Зважаючи на сенсаційну перемогу в першій грі над французами, Україна є лідером групи С і єдиною командою, яка виграла обидва стартових матчі.

Попри це, розслаблятися ще рано: попереду вирішальний матч турніру з аутсайдером – збірною Словаччини. Зустрічі відбудеться у суботу, 26 квітня, о 17:00 за київським часом.