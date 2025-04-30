"Синьо-жовті" набрали перші очки на турнірі в Кошице в рамках підготовки до ЧС-2025.

Міні-футбол, Ігри націй, група А, 1-й матч

Україна – Азербайджан – 2:2

Голи: Тарасюк, 18, Сергій Кучук, 41 (п.) – Карімов, 6, Халілов, 8

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У середу, 30 квітня, у словацькому Кошице стартував турнір з міні-футболу Ігри націй (Nations Games) за участю 6 збірних команд. Збірна України потрапила у групу А, де її суперниками на груповому етапі стали Азербайджан та Словаччина. Першим опонентом "синьо-жовтих" став один з лідерів європейського рейтингу – переможець ЧЄ-2022 Азербайджан.

Підопічні граючого тренера Віталія Мельника більшу частину ігрового часу провели в обороні, однак пропустили до 10-ї хвилини двічі. Тарасюк перед відпочинком зумів відродити інтригу, а по перерві Кучук зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті (2:2).

Вже о 19:30 Україна зіграє свій другий матч проти Словаччини (згідно з регламентом турніру, щоб пробитися до півфіналу, "синьо-жовтим" потрібно фінішувати у своєму тріо на першому або другому місці).

До слова, в іншій групі боротьбу за вихід до 1/2 фіналу ведуть збірні Угорщини, Польщі та Бельгії.

Нагадаємо, Ігри націй – важливий етап підготовки до чемпіонату світу 2025 з міні-футболу, який у травні та червні прийматиме Баку. "Синьо-жовті" на груповому етапі зіграють проти Грузії (21 травня), Туреччини (23 травня), Угорщини (25 травня).

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