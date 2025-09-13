У черговому матчі Кубка Девіса Олексій Крутих впевнено розбив Еммануеля Муньйоса. Звіт про дуель читайте на "Футбол 24+".

Кубок Девіса, 2 Світова група, четвертий матч

Україна – Домініканська Республіка – 4:0 (загальний рахунок)

Олексій Крутих (ATP № 457) – Еммануель Муньйос (ATP № 2171) – 2:0 (6:1, 6:4)

Збірна Україна втретє перемогла Домініканську Республіку й вийшла у плей-офф Першої світової групи Кубка Девіса

Після тріумфу українського дуету Олександр Овчаренко / Владислав Орлов поєдинок Олексія Крутих проти Еммануеля Муньйоса мав лише статистичне значення. Три перемоги "синьо-жовтих" дозволили їм достроково вийти в плей-офф Першої світової групи Кубка Девіса. Попри це, ніхто не хотів здаватись без бою.

У черговому, вже четвертому поєдинку, п'ята ракетка України Олексій Крутих зійшовся з Еммануелем Муньйосом, який у світовій класифікації посідав 2171 місце. Клас тенісистів дуже впадав в око. Олексій витратив на перемогу 59 хвилин.

Розтрощивши суперника у першому сеті (дозволив йому взяти лише один гейм), українець у другій партії дещо розслабився і дозволив домініканцю на якийсь час скоротити відставання. Однак Крутих зумів зібратися і завершити поєдинок без необхідності грати третій сет.

4:0 – феєричний розгром збірної України.

Україна драматично "вигризла" 2:0 на Кубку Девіса – перший номер "синьо-жовтих" відіграв три матчпойнти