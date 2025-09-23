Олександр Усик у гостях у збірної України з боксу / Федерація боксу України

Прес-служба World Boxing офіційно оголосила, що Україна приєднається до організації.

Усик відреагував на церемонію вручення "Золотого м'яча-2025" – ВІДЕО

Тепер до складу World Boxing входить 125 країн. Окрім України, до організації любительського боксу 23 вересня приєдналися Словенія, Північна Македонія, Катар, Лівія, Сенегал, Нікарагуа та Кенія.

Федерація боксу України подала заявку на членство World Boxing ще на початку вересня.

Нагадаємо, що World Boxing було створено у 2023 році з ціллю, щоб любительський бокс не втратив статус олімпійського виду спорту після конфлікту МОК з проросійською організацією IBA, яку очолює одіозний функціонер Умар Кремльов.

Богачук дізнався своє місце в оновленому рейтингу WBC – поразка Адамсу далася взнаки